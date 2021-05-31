“Последний звонок” сегодня звучит в молдавских школах

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Сегодня, 31 мая, в учебных заведениях Молдовы проходят торжественные линейки в честь завершения учебного года.

Напомним, что условия их проведения были определены территориальными чрезвычайными комиссиями общественного здоровья в зависимости от кода, установленного для каждого населенного пункта. Так, в Кишинёве праздничные линейки проходят на открытом воздухе при участии учеников только выпускных классов – IV, IX и XII.

Другие праздничные мероприятия 31 мая в помещениях школ в этом году запрещены из-за пандемии COVID-19.

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