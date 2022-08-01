Последний месяц лета в Молдове начинается с дождей

0

По данным Государственной гидрометеослужбы, первые дни августа будут довольно пасмурными, на всей территории страны ожидаются дожди и грозы.

Температура воздуха составит от +25 до +32 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов. К концу недели в страну вернётся жара.

По данным синоптиков, в этот период сохранится высокая пожарная опасность (V класса) природного характера. В связи с этим спасатели предупреждают о возможности возгорания сельскохозяйственных угодий, складов с кормами, зон лесной растительности, домов и хозяйственных пристроек.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.