Последний месяц лета в Молдове начинается с дождей

Последний месяц лета в Молдове начинается с дождей

По данным Государственной гидрометеослужбы, первые дни августа будут довольно пасмурными, на всей территории страны ожидаются дожди и грозы. 

Температура воздуха составит от +25 до +32 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов. К концу недели в страну вернётся жара.

По данным синоптиков, в этот период сохранится высокая пожарная опасность (V класса) природного характера. В связи с этим спасатели предупреждают о возможности возгорания сельскохозяйственных угодий, складов с кормами, зон лесной растительности, домов и хозяйственных пристроек.

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