Последние выходные октября будут тёплыми

Последние выходные октября будут тёплыми

Жителей страны ждут комфортные выходные без существенных осадков.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в субботу и воскресенье днём температура составит +17…+21 градус. В субботу ночью градусники покажут от +3 до +8°C, а в воскресенье – до 12 градусов тепла. На севере страны в воскресенье возможны незначительные осадки.

В выходные дни ожидается переменная облачность со слабыми порывами ветра. Атмосферное давление в субботу будет повышенным, а в воскресенье нормализуется.

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