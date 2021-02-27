Последние выходные февраля будут прохладными и с осадками

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Как сообщают в Государственной гидрометеорологической службе, в ближайшие дни на большей территории страны будет пасмурно, местами пройдут слабые дожди.

27 и 28 февраля ожидается северо-западный ветер, слабый до умеренного, местами с некоторым усилением. При этом температура воздуха будет понижаться, пишет moldpres.md.

Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до +5°C, с тенденцией к понижению до -5 °C. Максимальная температура воздуха в субботу днём составит 5-9 градусов тепла, а в последующие дни будет колебаться между 0-6 градусами тепла.

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