Последние решения кишинёвской комиссии по ЧС: что нужно знать жителям столицы

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Муниципальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью накануне приняла новое постановление, согласно которому в Кишинёве вводится “жёлтый код” эпидопасности, а чрезвычайная ситуация в области здравоохранения продлевается до 15 января.



В связи с распространением нового штамма коронавируса “омикрон” комиссия постановляет следующее:

ношение защитных масок в закрытых помещениях и многолюдных местах остаётся обязательным;

способствовать росту уровня иммунизации по полной схеме (1 и 2 доза);

проводить ревакцинацию третьей (бустерной) дозой для всех желающих;

обеспечить регулярное проветривание закрытых помещений;

обновлять и вводить новые протоколы лечения.

Кроме того, в связи с приближающимися новогодними праздниками чрезвычайная комиссия призвала представителей сектора HoReCa ограничить организацию массовых мероприятий и корпоративов. В случае их организации необходимо строго соблюдать антиковидные меры: заполняемость помещений не должна превышать 50%, столы и стулья должны быть расположены с учётом соблюдения социальной дистанции, а для участия в мероприятиях необходимо предъявить сертификат о вакцинации против COVID-19.

Кроме того, на концертах и ярмарках, организованных по случаю зимних праздников как в помещениях, так и на свежем воздухе, необходимо соблюдать следующие правила:

носить защитную маску, которая покрывает и рот, и нос;

кушать и пить горячие напитки только в специально обустроенных для этого местах;

устанавливать киоски на расстоянии не менее 5 метров друг от друга, а столы – не менее 3 метров;

соблюдать социальную дистанцию в 1 метр;

персонал и торговцы, которые будут участвовать в мероприятиях, должны иметь сертификат о вакцинации против COVID-19.

Подробно ознакомиться с текстом постановления можно ниже:

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