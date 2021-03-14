Последние решения кишиневской комиссии по ЧС: что нужно знать жителям столицы

Последние решения кишиневской комиссии по ЧС: что нужно знать жителям столицы

Муниципальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью накануне приняла новое постановление, предусматривающее возобновление образовательного процесса в муниципии, а также ряд правил, которые необходимо соблюдать жителям Кишинёва. 

Так, с 16 марта в Кишинёве возобновляется образовательный процесс. Учащиеся начальных (1-4), а также выпускных (9, 12) классов будут ежедневно ходить на занятия. Все остальные пока будут учиться дистанционно. Также разрешена внеклассная деятельность – с участием не более чем 15 человек в группе.

Кроме того:

  • остаётся в силе обязанность носить маски – как в закрытых, так и в открытых общественных местах, в том числе на улице;
  • до 15 апреля включительно сохраняется особый режим работы. К трудовой деятельности в муниципии должен быть привлечён строго необходимый персонал, остальные сотрудники переводятся на дистанционную работу;
  • детские сады муниципия продолжают работать при физическом присутствии дошкольников и при соблюдении всех эпидемиологических правил;
  • с 16 марта возобновляется образовательный процесс в специализированных и внеклассных образовательных учреждениях. Численность групп не должна превышать 15 человек. Соблюдение всех эпидемиологических правил обязательно.
  • также возобновляется деятельность молодёжных центров- с физическим присутствием не более чем 20 человек и при соблюдении всех эпидемиологических правил.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md