Последние решения Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью

0

С понедельника, 7 декабря, с 22.00 до 7.00 обслуживание клиентов в заведениях общественного питания (рестораны, бары, столовые, кафе), а также в общепитах на заправках, в торговых центрах, в аэропорту и на КПП запрещено. Об этом говорится в последнем постановлении Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, принятом вчера, 4 декабря.

Кроме того, министерствам, Государственной канцелярии, другим ведомствам, находящимся в подчинении правительству, предписывается организовать особый режим работы с 7:30 до 16:00 с перерывом с 12:00 до 12:30. Нововведение вступит в силу с 8 декабря.

Решения могут быть пересмотрены в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.