Последние из фермеров

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О требованиях аграриев и скромном пакете мер по их поддержке

НАРЭ в очередной раз повысило цены на нефтепродукты. Дизельное топливо по цене уже обогнало бензин марки А-95, достигнув почти 28 леев. Во многих европейских странах власти на период обострения кризиса снизили ставку акцизов на горючее, в Молдове на такой шаг правительство не пошло, аргументируя тем, что лучше оно предоставит сельхозпроизводителям адресные компенсации.

Шаг до разорения

Но время, отведённое на разработку пакета мер поддержки, затянулось. По этой причине 30 марта Ассоциации сельхозпроизводителей Forţa fermierilor пришлось организовать пресс-конференцию, на которой участники потребовали от правительства в пятидневный срок выйти с мерами поддержки аграриев и пригрозили, что в противном случае они выйдут на акции протеста. Зачитавший декларацию от лица всех членов Ассоциации сельхозпроизводителей фермер из Леовского района Ион Плэмыдялэ отметил, что весенние работы должны быть завершены, но существует повышенный риск, что их качество будет ниже минимально эффективного уровня, а это представляет серьёзную опасность для продовольственной безопасности страны.

– Фермеры покупают дизельное топливо вдвое дороже, а цена на удобрения в пять раз выше, чем в прошлом году, – отметил И. Плэмыдялэ. – Садоводы не могут продавать яблоки, кризис ударил по мелким и средним фермерам, которые обеспечивают подавляющее большинство рабочих мест в сёлах.

Участники пресс-конференции заявили, что от сложившейся ситуации не пострадают агрохолдинги, а вот многие мелкие и средние фермеры могут разориться. Чтобы этого не произошло, они во время встреч с представителями власти обсудили механизм возмещения акцизов на дизельное топливо, предоставления фискальных льгот.

Правительство приняло решение увеличить сумму фонда субсидирования примерно на 250 млн леев. Таким образом Фонд поддержки сельхозпроизводителей в 2022 году составит 1 млрд 750 млн леев.

Не всё сразу

И вот 1 апреля министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Виорел Герчу провёл брифинг, на котором озвучил, как оказалось, лишь частичные меры поддержки аграриев.

– Правительство приняло решение увеличить сумму фонда субсидирования примерно на 250 млн леев, – заявил В. Герчиу. – Таким образом Фонд поддержки сельхозпроизводителей в 2022 году составит 1 млрд 750 млн леев. Предусмотрены и другие меры поддержки. Первая и основная – возмещение акцизов. Министерство боролось за полное возмещение акциза на дизельное топливо, но пришлось исходить из реальностей бюджета. Для начала одобрено возмещение 30% акциза на дизтопливо аграриям за сельхозработы. Это долгосрочное решение, поэтому была одобрена частичная компенсация акциза на дизтопливо, чтобы впоследствии – в зависимости от возможностей бюджета – дойти и до 100%.

Также было принято решение компенсировать проценты по кредитам, чтобы обеспечить аграриев необходимыми сегодня финансовыми ресурсами. В этом контексте фермеры могут воспользоваться двумя отдельными линиями поддержки для покрытия процентов по кредитам – для приобретения ресурсов и на инвестиции. Сумма на одного получателя по двум категориям может достигать 450 тыс. леев.

На этом по мерам поддержки – пока всё. По словам В. Герчу, сейчас они работают над вопросом частичной компенсации цены на молоко в дополнение к поддержке, которую фермеры в секторе животноводства будут получать за каждое животное. Также, отметил министр, они разработали и направили правительству на утверждение и ряд других мер поддержки аграриев.

Анастасия Погодина