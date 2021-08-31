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О том, что не вечно ПДС будет у власти

Выборы прошли. ПДС взяла всю власть. Многие из тех, кто на словах были за левых, уже поют дифирамбы Майе Санду.

Всё проходит, и это пройдёт

Мои друзья в Фейсбуке и в Одноклассниках пишут мне, что пора отказаться от восхваления России, ЕврАзЭС, продвижения молдовенизма, традиционных ценностей и государственности. Мол, это прошлый век. Пора продвигать договор об ассоциации, хвалить Европу и НАТО, заигрывать с правыми, гордо пройтись всей семьёй на марше «бесстрашных», как делали это некоторые оппозиционеры, ныне живущие в Германии. Иначе будем в вечной оппозиции.

Коллеги и друзья!

Спасибо вам за советы и поддержку. Я уверен, вы это говорите искренне. Но я никогда не откажусь от идеи дружбы с Россией, сближения с

ЕврАзЭС, государственности, независимости, народовластия, традиционной семьи. Даже если на земле останется только один гражданин, верящий в справедливость и консервативный социализм, я буду защищать эти ценности. Даже если сам Господь Бог попросит отказаться от христианства, я всё равно буду стоять на своём. Не просите меня отказаться от моих убеждений, веры и ценностей. Даже ради мнимой победы.

Сама победа ничего не значит, если она не наполнена смыслом. А поражение ради идеалов и ценностей дороже временного ликования. Спасибо всем за поддержку и переживания. Хочу вас заверить: всё проходит, и это пройдёт. После тьмы всегда приходит свет, а после ночи – утро. Ничего у них не получится. Да, будет тяжело. Да, многие нас предадут и будут высмеивать. Но бывало и хуже, не так ли? Выстояли мы перед режимом Плахотнюка, выстоим и сейчас. Для Самурая главное – не Цель, а Путь. Для нас – и то и другое. И мы это осилим.

С 2018 по 2021 год Запад добился абсолютного информационного господства в Республике Молдова. Более 100 СМИ (ТВ, радиостанций, порталов), весь Фейсбук и все соцсети полностью были на финансировании фондов Сороса, Аденауэра, ЕФД, НФД и так далее. Они заглушили любую критику в адрес ПДС и Санду, тщательно очищая последних от участия в приватизации Banca de Еconomii, концессии аэропорта, краже миллиарда, сдаче Республиканского стадиона посольству США.

А могло быть иначе?

История не знает сослагательного наклонения. Да, Молдова столкнулась с пандемией, экономическим кризисом и засухой. Да, были ошибки властей. Многие ошибки были объективными. Да, у ПСРМ не было полноты власти, так как правительство управлялось Ионом Кику, а половина министров были демократами. Они же контролировали все ключевые агентства – НАРЭ, Национальный банк, кадастр, агентство «Молдсильва», НАРЭКИТ и так далее.

Конституционный суд, Центральная избирательная комиссия, Высшая судебная палата находились в кармане партии «Действие и солидарность» (ПДС). После декабря премьером стал назначенец Санду – А. Чокой. Он лавировал между ПСРМ и ПДС, чаще прислушиваясь к звонкам из президентуры. Но не это главное.

Молдова ещё при Плахотнюке окончательно стала полуколонией. После 2019 года с подачи Майи Санду послы США и ЕС уже открыто управляли целыми министерствами и агентствами. МИДЕИ, СИБ, Нацбанк, Конституционный суд не подчинялись молдавским властям, координируя всю свою повестку с послом США.

Когда в сентябре 2020 года была закончена работа над книгой «Гражданское общество в Республике Молдова. Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны», для нас стало ослепительно ясно, что шансы на победу крайне невелики. С 2018 по 2021 год Запад добился абсолютного информационного господства в Республике Молдова. Более 100 СМИ (ТВ, радиостанций, порталов), весь Фейсбук и все соцсети полностью были на финансировании фондов Сороса, Аденауэра, ЕФД, НФД и так далее. Они заглушали любую критику в адрес ПДС и Санду, тщательно очищая последних от участия в приватизации Banca de Еconomii, концессии аэропорта, краже миллиарда, сдаче Республиканского стадиона посольству США.

Мы представили документы невиданных афер этих гос-под, но их никто не видел и не слышал. Все эти ТВ и сайты давали один посыл: Додон

– коррупционер, Санду – честная. ПСРМ – воры, ПДС (где каждый третий – член ЛДПМ!) – хорошие люди.

Есть основания полагать, что большинство из 65 молдавских партий координировали свою повестку из единого центра (посол США не даст соврать), обильно поливая грязью Игоря Додона. Особенно преуспели в этом псевдолевые партии, которые обвиняли Додона в коррупции, путешествиях, отсутствии арестов (лидерам этих партий закрыли уголовные дела). Даже сегодня первые лица этих политформирований боятся слово сказать в адрес Санду и посла США. Они под дулом пистолета не смогут обвинить Санду и других в голосовании за миллиард и за концессию аэропорта, хотя весь интернет кишит видео с этих заседаний.

Опросы Поинта (votum.md) давали ПКРМ – ПСРМ не более 17%. «Нашей Партии» и Гражданскому конгрессу рисовали по 10–12 %. По замыслу, они должны были играть роль конструктивной, прозападной оппозиции, бить в парламенте по ПКРМ – ПСРМ, создавать комфортные условия для ПДС и Санду. Эти цифры рисовали послы, но планы не сбылись.

Выборы изменили картину. Произошло разделение между правыми и левыми. Каракатица из 150 НПО сети Сороса и более 100 СМИ катком прошлась по всем оппонентам Санду. Не пощадили даже её «партнёров». Блок набрал 27% (32 мандата). ППДП, ДПМ, AUR, «Наша Партия», Гражданский конгресс не прошли. В этой тотальной войне их затоптали и выбросили за борт парламента. Псевдолевым удались только две вещи. Во-первых, вырвать у Блока коммунистов и социалистов 5%, то есть 6–7 мест в парламенте. Во-вторых, демотивировать и разочаровать около 10–12 % левого электората, который не вышел на выборы, дав тем самым ПДС возможность победить даже в «красных регионах».

Схожий сценарий произошёл в 2014 году. Тогда Усатый призвал своих избирателей порвать бюллетени. Почти 5 % так и сделали. Напомню, что ПСРМ и ПКРМ набрали тогда 46 мандатов. Не хватило всего 5 мандатов, то есть ровно 4–5% Усатого…

Технология тотальной дискредитации

Любой шаг ПСРМ и её лидеров изначально дискредитировался и критиковался. Игорь Додон подвергся мощным нападкам. Его просто обесчеловечили, создав образ чуть ли не монстра (технология дегуманизации).

Не буду приводить всех примеров того, сколько сделал Игорь Додон. Как он открывал рынки для 300 наших предприятий в РФ, добивался нулевых таможенных ставок на молдавскую продукцию, понижения цены на бензин и солярку, как он искал ресурсы, чтобы выдать пенсионерам единоразовые выплаты по 700 и 900 леев в год, как добивался повышения зарплат медикам на 60 %, как увеличил фонд субсидирования сельского хозяйства до небывалых 1,1 млрд леев в год! Как нашёл по одному миллиону леев для каждой примэрии, чего не было раньше. Сколько раз он ездил в Москву, чтобы добиться вакцины «Спутник V». И это на фоне блокировки со стороны президентуры, со стороны чиновников Агентства по лекарствам, где люди ПДС делали всё, чтобы заморозить процесс… Многие не знают, скольким гражданам он помог, каких усилий стоило ему всё это. Какие переговоры были с турками на ремонт здания президентуры. А ведь бюджет стоил €10 млн!

Людей просто затуманили новостями о том, что пенсия индексирована на 1%, а не на 15%, что на кладбище Святого Лазэря («Дойна») выкопали 5000 могил, что некоторых граждан замуровали в собственных домах, что Додон хочет отдать Республиканский стадион Шору, поэтому лучше передать его послу США.

Да что Додон! Постоянный читатель «АиФ в Молдове» помнит, наверное, наши статьи. Мы для вас пишем с 2011 года. И вот нас стали обвинять в служении Плахотнюку, Филату, Соросу. Оказывается, мы лжём про то, что Санду голосовала за миллиард и аэропорт! Также мы якобы лжём про то, что она была членом ЛДПМ, министром четырёх олигархических правительств (Филата, Лянкэ, Габурича, Герман)!

На самом деле граждане оказались под мощнейшим прессингом более 100 прозападных СМИ – TV8, Jurnal TV, PROTV, TVR, Point.md, newsmaker.md, Nokta.md, nordnews.md, Ziarul de Gardă и пр. У всех этих СМИ появилась русскоязычная версия. Все они преследовали одну цель – обелить Санду, очернить Додона.

Ему создали негативный образ. Будь на его месте святые апостолы, их бы опорочили с той же лёгкостью. Вот почему граждане голосовали не за Санду и ПДС, а против Додона и ПСРМ.

У ПДС не было проектов, программ по модернизации, сильных личностей, реальных достижений. Они избегали дебатов, встреч с гражданами. За них всю работу делали СМИ, НПО и Фейсбук. Вот так к власти пришли «хорошие люди». И да, чуть не забыл, наступили «хорошие времена»…

Богдан Цырдя,

политолог

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