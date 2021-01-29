После решения КС на сайте президента больше не публикуют пресс-релизы на русском языке

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18 января на официальном сайте главы государства вышло последнее сообщение для прессы на русском языке. “Румыноязычная” же версия страницы обновляется регулярно.

Таким образом, представители национальных меньшинств лишены возможности получать официальную информацию о деятельности президента. Статусы Майи Санду в соцсетях также публикуются только на государственном языке. К слову, Игорь Додон всегда публиковал статусы на двух языках – молдавском и русском, а все пресс-релизы дублировались и на русском языке.

Напомним, 21 января Конституционный суд по запросу депутатов “АКУМ” отменил Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова, провозглашавший русский языком межнационального общения в нашей стране. И это несмотря на то, что в период предвыборной кампании Майя Санду обещала защищать права русскоязычных жителей Молдовы.

Ранее мы писали, что, едва вступив в должность президента, Санду сменила официальный язык сайта главы государства с молдавского на румынский.

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