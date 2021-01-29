После решения КС на сайте президента больше не публикуют пресс-релизы на русском языке

После решения КС на сайте президента больше не публикуют пресс-релизы на русском языке

18 января на официальном сайте главы государства вышло последнее сообщение для прессы на русском языке. “Румыноязычная” же версия страницы обновляется регулярно. 

Таким образом, представители национальных меньшинств лишены возможности получать официальную информацию о деятельности президента. Статусы Майи Санду в соцсетях также публикуются только на государственном языке. К слову, Игорь Додон всегда публиковал статусы на двух языках – молдавском и русском, а все пресс-релизы дублировались и на русском языке.

Напомним, 21 января Конституционный суд по запросу депутатов “АКУМ” отменил Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова, провозглашавший русский языком межнационального общения в нашей стране. И это несмотря на то, что в период предвыборной кампании Майя Санду обещала защищать права русскоязычных жителей Молдовы.

Ранее мы писали, что, едва вступив в должность президента, Санду сменила официальный язык сайта главы государства с молдавского на румынский.

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