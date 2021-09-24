После прихода ПДС к власти темпы вакцинации в Молдове сократились на 60%

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Об этом на своей странице в соцсети написал депутат БКС Владимир Односталко. Он запросил официальную статистику, из которой следует, что с 6 июля по 5 августа, до прихода к власти ПДС, в Молдове от коронавируса вакцинировались 335044 человека, а с 6 августа по 5 сентября, когда в стране уже работало правительство Гаврилицы, – на 60% меньше: 148690 человек.

– Что произошло? Почему правительство профессионалов ПДС убедило вакцинироваться в 2 раза меньше граждан, чем мы, социалисты? Давайте вспомним, какие методы применили мы для увеличения вакцинированных. Во-первых, позитивная информационная кампания – люди слышали о плюсах вакцинации. Была консолидированная работа всех госорганов и многое другое. Каковы методы ПДС? Обязать вакцинироваться, агрессивная информационная атака на тех, кто отказывается это делать, запрет на посещение публичных мест невакцинированным, педагогов заставили платить за тест (результат мы видим – уволились первые 32 работника системы, дальше будет больше). Более того, сейчас обязывают вакцинировать всех работников, или, опять же , плати за тест. Вся правительственная команда «хороших людей» привела к тому, что уровень доверия к вакцине упал до плинтуса и продолжает падать, – отметил Односталко.

Депутат БКС выразил уверенность в том, что с 6 сентября по 6 октября вакцинированных будет ещё меньше.

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