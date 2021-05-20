После прихода к власти ПКРМ и ПСРМ помощь пенсионерам и другим категориям будет продолжена (ВИДЕО)

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Проблема №1 в Молдове – бедность. Социалисты и коммунисты намерены решить её, придя к власти по результатам досрочных парламентских выборов. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон.

Он, в частности, отметил, что нужно запустить ряд важных кампаний в поддержку пенсионеров.

– То, что было при коммунистах – индексация пенсий на 20% в год – нужно дополнить индексацией 2 раза в год и продолжить этот хороший опыт. Нужно обязательно продолжать с единоразовой помощью 2 раза в год: то, что в прошлом году запустили по нашей инициативе. В этом году мы к пасхальным праздникам выделили по 1000 леев каждому пенсионеру, который получает пенсию меньше 4000 леев. Это нужно продолжить. Думаю, к 1 октября должна быть существенная помощь для этой категории, – сказал Додон.

Второй момент – повышение зарплат. По инициативе Додона зарплаты врачей выросли два раза на 30%. С 1 июля они должны были увеличиться ещё на 40%, однако Майя Санду заблокировала вступление в силу этого закона. Председатель ПСРМ считает, что на следующем этапе должны вырасти зарплаты всех работников образовательной системы – не только учителей, но и технического персонала. А в дальнейшем – и всех бюджетников.

Третье – социальная помощь.

– Мы запустили несколько важных инициатив в прошлом году: увеличили помощь, которая дается на зимний период, на отопление. Но нужно наконец-то отменить нынешнюю систему предоставления социальной помощи и вернуться к той, которая была при коммунистах. Тогда было 13 четких категорий: пенсионеры, ветераны, многодетные семьи, – перечислил Додон.

Рассказал председатель ПСРМ и о том, откуда взять на это средства.

– Хочу напомнить, что при коммунистах у нас не было программы с МВФ до 2006-го года. Не было этой зарубежной помощи, когда эти правые оппоненты бегают, как щенки, за послом США и лидером МВФ с протянутой рукой. Мы зарабатывали сами, сами себя кормили, увеличивали пенсии на 20% в год и строили дороги. Для этого нужно заниматься экономикой, поднимать промышленность, – подытожил лидер социалистов.

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