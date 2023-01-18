После пожара в порту Джурджулешт выявлено повышенное загрязнение воздуха

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Агентство по окружающей среде Молдовы провело анализ качества воздуха после пожара в порту Джурджулешт, который вспыхнул в понедельник, 16 января.

– В результате лабораторных исследований были выявлены незначительные превышения санитарной нормы содержания диоксида азота – в 1,2 раза. Также в атмосферном воздухе отмечено повышенное содержание фенолов – от 2,2 до 3,8 раза, – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в понедельник, 16 января, в порту Джурджулешт рухнул и загорелся элеватор, в котором хранился подсолнечный шрот.

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