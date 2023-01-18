После пожара в порту Джурджулешт выявлено повышенное загрязнение воздуха

После пожара в порту Джурджулешт выявлено повышенное загрязнение воздуха

Агентство по окружающей среде Молдовы провело анализ качества воздуха после пожара в порту Джурджулешт, который вспыхнул в понедельник, 16 января.

– В результате лабораторных исследований были выявлены незначительные превышения санитарной нормы содержания диоксида азота – в 1,2 раза. Также в атмосферном воздухе отмечено повышенное содержание фенолов – от 2,2 до 3,8 раза, – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в понедельник, 16 января, в порту Джурджулешт рухнул и загорелся элеватор, в котором хранился подсолнечный шрот.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md