После победы ПДС на выборах Республиканский стадион возвращают американцам

0

Конституционный суд отклонил сегодня обращение депутатов ПСРМ Григория Новака, Василия Боли и Александра Суходольского, которые оспорили законность передачи участка бывшего Республиканского стадиона посольству США. Запрос был подан социалистами ещё 10 декабря прошлого года, однако решение судьи КС вынесли только сейчас, после выборов, победу на которых одержала пропрезидентская ПДС.

Конституционный суд назвал данное обращение “недопустимым” и отказался рассматривать его.

Напомним, депутаты ПСРМ оспорили в КС решение парламента о передаче участка бывшего Республиканского стадиона посольству США. Депутат Партии социалистов Василий Боля отмечал, что соответствующий закон был принят по инициативе правительства Павла Филипа и направлен на промульгацию главе государства. Игорь Додон не сделал этого и вернул его в парламент. Президент отказался подписать закон и во второй раз, после того, как тогдашнее большинство подтвердило свою волю. Тогда его полномочия были временно приостановлены и указ вместо Игоря Додона подписал Андриан Канду, однако данная процедура была нарушена, что позднее подтвердили Венецианская комиссия и нынешний состав Конституционного суда.

– Мы можем констатировать, что данный закон был промульгирован не имевшим на это права человеком, а потому эффекты данного решения могут быть приравнены к нулю. Конституционный суд должен рассмотреть наш запрос, признать, что либо эта процедура не имела места, либо что был нарушена Конституция, и объявить этот закон неконституционным, – подчёркивал Боля.

3 декабря прошлого года парламент по инициативе социалистов отменил закон о передаче участка бывшего Республиканского стадиона посольству США, однако депутаты “АКУМ” оспорили это решение в КС.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.