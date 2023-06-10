После первого этапа ремонта открывается столичный Зелёный театр

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Некоторые ремонтные работы в театре продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время. После чего последует 2 этап реабилитации.

Напомним, это место никогда не ремонтировалось и находилось в плачевном состоянии со старыми, сломанными скамейками, ямами на асфальтированных участках, ворота были устаревшими, сцена – в плохом состоянии, стены и крыша у входа в Зелёный театр – полуразрушенные.

Зелёный театр был основан в 1957 году и способен вместить около 10 тысяч зрителей под открытым небом.

За это время здесь были организованы десятки тысяч культурно-художественных мероприятий.

Проект ремонта и модернизации Летнего театра в парке «Валя Морилор» стартовал в 2022 году. Первый этап реабилитации театра включал: снятие старого асфальта и благоустройство территории; обустройство тротуаров и подъездных путей; установку новых скамеек со спинками и заменой стоек; обустройство сцены – первый этап; обустройство 2 зон для фуд-кортов, замену ворот.

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