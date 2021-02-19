После избрания Санду президентом всего у 3% молдаван улучшилась жизнь

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Избрание Майи Санду президентом не улучшило жизнь граждан Молдовы. Большинство жителей страны, 60,8%, продолжают считать, что РМ движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса общественного мнения.

В то же время 52,4% опрошенных заявили, что после того, как Санду стала президентом, их жизнь никак не улучшилась. «Трудно сказать», – честно признались 27,5%. Жизнь 16,5% и вовсе ухудшилась. Улучшения заметили лишь 3,6% респондентов.

Опрос общественного мнения подводился компанией «Intellect group» с 9 по 16 февраля. В исследовании приняли участие 1103 человека. Погрешность составляет +/-2,7%.

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