После двухлетнего перерыва в Кишинёве состоится Национальный день вина

После двухлетнего перерыва в Кишинёве состоится Национальный день вина

1 и 2 октября 2022 года на площади Великого национального собрания состоится Национальный день вина, в котором примут участие более 70 виноделен со всей страны. 

Праздничные мероприятия будут проходить под девизом “Vinul meu aduce pace, ura-n dragoste preface” (“Моё вино несёт мир. ненависть превращает в любовь”).

Национальный день вина будет отмечаться по тематической программе:

  • официальная церемония открытия;
  • вручение медалей, благодарственных грамот и специальных призов представителям винного сектора;
  • художественные и культурные мероприятия;
  • школа вина, целью которой является информирование потребителей об ответственном потреблении вина, приобщение к винной культуре;
  • специальные туры и программы на всех винодельнях страны с потенциалом винного туризма.

Всю информацию о предстоящем Национальном дне вина можно найти на сайте wineday.wineofmoldova.com или на странице Wine of Moldova в Facebook.

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