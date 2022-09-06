После двухлетнего перерыва в Кишинёве состоится Национальный день вина

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1 и 2 октября 2022 года на площади Великого национального собрания состоится Национальный день вина, в котором примут участие более 70 виноделен со всей страны.

Праздничные мероприятия будут проходить под девизом “Vinul meu aduce pace, ura-n dragoste preface” (“Моё вино несёт мир. ненависть превращает в любовь”).

Национальный день вина будет отмечаться по тематической программе:

официальная церемония открытия;

вручение медалей, благодарственных грамот и специальных призов представителям винного сектора;

художественные и культурные мероприятия;

школа вина, целью которой является информирование потребителей об ответственном потреблении вина, приобщение к винной культуре;

специальные туры и программы на всех винодельнях страны с потенциалом винного туризма.

Всю информацию о предстоящем Национальном дне вина можно найти на сайте wineday.wineofmoldova.com или на странице Wine of Moldova в Facebook.

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