После 24 декабря ответственность за всё, что будет происходить в стране, будет нести Санду, – Додон

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“Если Майя Санду думает, что она станет президентом, а ответственность за управление страной будут нести Додон и Кику, – мы этого не позволим”, – отметил глава государства в рамках передачи на частном телеканале.

– После 24 декабря ответственность за всё, что будет происходить в стране, будет нести новый президент. Абсолютно за всё. Я видел, как пытаются играть в страну и политику. Не пройдёт. Вы выиграли, думаете, что можете сделать лучше, чем мы, – берите ответственность и вперёд! – сказал Додон.

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