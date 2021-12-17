Послание Санду от Шора: Не испытывайте терпение людей и не вынуждайте их повторить сценарий 7 апреля 2009 года

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Вчерашнее шоу в парламенте было организовано только для того, чтобы скрыть некомпетентность нынешней власти, и было затеяно Майей Санду, которая таким образом мстит Партии «ШОР». Об этом заявил лидер формирования Илан Шор в контексте прокурорского запроса о снятии с него парламентского иммунитета.

– Почему все это шоу состоялось в парламенте? Во-первых, Майя Санду не смогла скрыть своих эмоций и гнева, когда мы объявили, что запускаем процедуру импичмента против нее. Во-вторых, она знает, что в ее фракции не все согласны с тем, что она делает, и тем, что происходит сегодня в стране. И, в-третьих, Майя Санду боится сопротивления, которое мы оказываем нынешней власти, – заявил Илан Шор.

Шор добавил, что Майя Санду использует тему миллиарда только для политического пиара, чтобы замаскировать некомпетентность нынешней власти.

– Здравомыслящие люди понимают, что тема миллиарда смехотворна. Еще в марте и апреле этого года я предложил Майе Санду созвать Высший совет безопасности, чтобы проанализировать предложение акционеров о выкупе кредитного портфеля и возврате денег в бюджет. Но Майя Санду даже пальцем не пошевелила в этом направлении. Это показывает, что Санду использует тему миллиарда только для пиара, потому что она не собирается возвращать эти деньги. Санду продемонстрировала, что тема миллиарда – дешевая история, потому что, если бы она была хоть сколько-нибудь заинтересована, то отправила бы своих подчиненных переговорить с моими адвокатами. Этой темой они хотят закрыть глаза людям и скрыть свою некомпетентность, – сказал Илан Шор.

Лидер Партии «ШОР» добавил, что власть испытывает терпение людей, и осталось не так много времени до того, как народ начнет добиваться справедливости на улице.

– Забавно было смотреть, как Марина Таубер требовала на пленарном заседании парламента компенсации за газ для людей, а Игорь Гросу в то же время девять раз предлагал снять с меня иммунитет. Нужно быть идиотом, чтобы поверить в этот спектакль. Мы это так не оставим. Люди на грани выживания. Не провоцируйте людей выходить на улицу, чтобы защитить свои права. Не испытывайте терпение людей и не вынуждайте их повторить сценарий 7 апреля 2009 года. У меня для вас последнее послание: смеется тот, кто смеется последним, – отметил Илан Шор.

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