Посла России вызвали в МИД Молдовы из-за слов Захаровой о Санду

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Посла России в Кишинёве Олега Васнецова вызвали в молдавский МИД для вручения ноты протеста из-за высказываний официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой о президенте Молдовы Майе Санду.

Захарова, комментируя новый молдавский Кодекс о выборах, заявила, что Москва призывает Кишинёв проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению ситуации в стране, нанести ущерб двусторонним отношениям и ущемлять интересы русскоязычного населения Молдавии. Также она допустила, что Санду “врала”, когда во время избирательной кампании на пост президента обещала защищать права нацменьшинств.

– Это агрессивная, неприемлемая риторика. После последних заявлений госпожи Захаровой посол России был вызван в МИД, ему была вручена нота протеста из-за прямых оскорблений президента Молдовы, – заявил вице-премьер, глава МИДЕИ РМ Нику Попеску в эфире частного телеканала.

Это уже третий вызов посла России в МИД Молдовы за последние несколько месяцев, кроме того, в ноябре Кишинёв выслал одного из представителей дипмиссии.