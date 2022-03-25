Посла Молдовы вызвали в МИД России

0

Посла Молдовы вызвали в пятницу в МИД РФ. Ему был заявлен решительный протест в связи с акцией у посольства России в Кишинёве, пишет ТАСС.

Ряд активистов провели накануне акцию протеста у посольства России в Кишинёве. Апофеозом стало “повешение” манекена, изображающего президента РФ Владимира Путина. Власти на этот инцидент никак не отреагировали, сообщает “Комсомольская правда в Молдове”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.