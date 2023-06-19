Поскользнулся: спасатели вытащили из воды пенсионера

Поскользнулся: спасатели вытащили из воды пенсионера

Инцидент произошёл в воскресенье в парке “Валя Морилор”.

По информации ГИЧС, 74-летний мужчина хотел помыть руки в озере, но поскользнулся и упал в воду. Гражданина заметили сотрудники спасательной станции. Они пришли на помощь и вытащили пенсионера на берег. В результате падения мужчина получил лёгкие травмы головы, его жизнь вне опасности.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, с начала года от утопления были спасены 53 человека.

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