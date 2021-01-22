Поскользнулась и попала под колесо трактора: школьницу госпитализировали с переломами

Поскользнулась и попала под колесо трактора: школьницу госпитализировали с переломами

Несчастный случай произошёл в Бендерах. Девятилетняя девочка, идя с мамой по краю проезжей части, поскользнулась и попала под заднее колесо прицепа проезжавшего мимо трактора.

С переломами ключицы, бедра и черепно-мозговыми травмами пациентка была доставлена в реанимацию. Правоохранители проводят разбирательство по всем обстоятельствам происшествия, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

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