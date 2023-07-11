Посиделки с друзьями обернулись угоном автомобиля

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Всё произошло в Тирасполе. Двое парней, которые находились в гостях, решили прокатиться на «Фольксвагене», ключи от которого были у гостьи.

Улучив момент, один из мужчин незаметно завладел ключами. Когда девушки отвлеклись, друзья спустились на парковку, сели в машину и уехали, пишет mvdpmr.org.

Заявление об исчезновении авто поступило в милицию. Пропавшую машину и 19-летнего горе-водителя вскоре нашли, а позже задержали и его друга.

Возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем.

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