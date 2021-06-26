Пошутил: пьяный житель столицы поднял всех на уши, сообщив о бомбе

Пошутил: пьяный житель столицы поднял всех на уши, сообщив о бомбе

39-летний нетрезвый мужчина позвонил в службу 112 и сообщил о взрывоопасном объекте, который якобы находился в здании Moldtelecom. Инцидент произошёл накануне вечером. 

На указанное место прибыли все специализированные службы. Территорию огородили, из здания эвакуировали персонал. В результате осмотра зоны специалисты никаких подозрительных или взрывоопасных предметов не нашли.

Вскоре телефонный “террорист” был задержан, мужчина сознался в содеянном. Ему грозит штраф до 42 500 леев, до 240 часов общественных работ или лишение свободы сроком до 2 лет.

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