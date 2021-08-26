Пошли на обман: семья из Украины попыталась пересечь молдавскую границу по фальшивым тестам

Пошли на обман: семья из Украины попыталась пересечь молдавскую границу по фальшивым тестам

На КПП “Крива” четверо украинцев предъявили поддельные результаты ковид-тестов.

Граждане рассказали, что сдавали анализы на родине, однако данные лица не числились в базе данных украинской лаборатории.

В то же время на КПП “Костешты” у мужчины обнаружили украинское удостоверение с признаками подделки. Водитель настаивал на том, что получил документ по окончании автошколы в Украине.

А в пункте пропуска “Атаки” гражданин Молдовы предъявил поддельные российские водительские права. Мужчина признался, что “купил” документ за 300 долларов. Немногим позже на том же КПП был выявлен водитель с поддельной “зелёной картой”.

Во всех случаях сомнительные документы были изъяты и переданы на экспертизу.

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