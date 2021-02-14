Пошли кататься на санках: дедушка и внук провалились под лёд и утонули

Пошли кататься на санках: дедушка и внук провалились под лёд и утонули

Инцидент произошёл сегодня утром в селе Мисовка Яловенского района. 4-летний и 13-летний мальчики вышли вместе с 61-летним дедушкой на лёд, чтобы покататься на санках, однако все трое провалились под воду.  

Прибывшим на место ЧП специалистам Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям удалось спасти старшего мальчика. Младший ребёнок и взрослый скончались. Обстоятельства трагедии выясняются.

ГИЧС повторно призывает граждан не выходить на лёд и не разрешать это делать и детям. С начала 2021 года в водоёмах Молдовы утонули уже 7 человек, включая двух детей.

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