Пошла на поводу у МВФ: Санду вновь обязала граждан вернуть украденный миллиард

Пошла на поводу у МВФ: Санду вновь обязала граждан вернуть украденный миллиард

Майя Санду пошла на поводу у Международного валютного фонда, выступившего против отмены так называемого Закона о миллиарде, на основании которого предыдущие правительства возложили на плечи наших людей выплату денег, украденных из трёх банков. Вчера президент отклонила это решение, принятое голосами парламентского большинства. 

Таким образом, закон остаётся в силе. Гражданам Молдовы предстоит вернуть из собственных карманов более 20 млрд. леев.

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Комментарии (1)

  1. А кому эти миллиарды надо вернуть? И почему? глупости какие то вообще… Мы что, Юпитеру должны?

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