Пошла купаться с подружками: в Штефан-Водэ утонула 15-летняя девочка

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Инцидент произошёл вчера после обеда вблизи села Рэскэець. По предварительной информации, девочка пошла купаться с ещё двумя несовершеннолетними. С одной из них она вошла в воду, третья осталась на берегу.

Внезапно девочки стали тонуть. Оставшаяся на берегу поспешила на помощь, но смогла достать только одну из них. Вторая утонула.

Поисковые работы длились всю ночь. Сегодня утром тело несовершеннолетней было найдено в 70 метрах от предполагаемого места утопления, на глубине 5 метров.

С начала 2021 года в водоёмах страны утонули 35 человек, включая 5 детей. Спасатели призывают граждан не купаться в неавторизованных и неизвестных местах, а взрослых – пристально следить за несовершеннолетними.

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