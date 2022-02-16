Пошёл в магазин и пропал: в Тирасполе ищут подростка

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Устанавливается местонахождение Сухевича Дамира Александровича 2009 г. р. Несовершеннолетний днём 15 февраля вышел из дома в магазин, и до настоящего времени не возвращался.

Приметы: на вид 12-14 лет. Рост 140-145 см, худощавого телосложения. Волосы тёмно-русые. Глаза карие. Нос прямой. Брови дугообразные.

Был одет в тёмно-синюю куртку с мехом на капюшоне, чёрные штаны, тёмно-синюю шапку. Был обут в синие кроссовки. При себе имел сумку через плечо, пишет mvdpmr.org.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении Дамира Сухевича, просят позвонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, или по номерам 0 (533) 4-36-02, 0 (775) 0-93-75, 0 (533) 8-15-29. Можно написать в «Вайбер» +373 53 393 501 или «Телеграм» +373 77 997 196.

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