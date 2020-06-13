Пошёл под снос: на Буюканах демонтировали большой рекламный щит над дорогой (ФОТО)

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Минувшей ночью на улице Каля Ешилор в столице снесли рекламный щит, длина которого составляла 24 метра. Он находился возле парка “Алунелул” в секторе Буюканы. Об этом сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

– Рабочие использовали специальное оборудование, а зону перекрыли. Работы были завершены к утру. В ближайшее время будет также демонтировано большое панно на улице М. Витязул. Продолжаем “освобождать” город от уличной рекламы, которая установлена хаотично и незаконно. Мы хотим, чтобы город был красивым и обустроенным, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

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