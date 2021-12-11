Пошёл на обгон: из-за спешившего водителя мужчина попал в больницу

Пошёл на обгон: из-за спешившего водителя мужчина попал в больницу

В селе воротное водитель Toyota пошёл на обгон, но не справился с управлением. В результате произошло столкновение с машиной, которая двигалась в попутном направлении.

После удара Toyota выехала за пределы проезжей части и врезалась в ограждение колодца. Водитель не пострадал, пишет mvdpmr.org.

Травмы получил мужчина, управлявший Volkswagen. С сотрясением головного мозга его госпитализировали.

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