Пошёл купаться с детьми: мужчина утонул в Днестре

Пошёл купаться с детьми: мужчина утонул в Днестре

На несанкционированном пляже “Коса” в Кицканах отдыхали отец и двое несовершеннолетних. По словам 8-летней девочки, когда папа подошёл к реке, ему внезапно стало плохо и он упал в воду. Дети его больше не видели. 

Тело 37-летнего мужчины сегодня утром спасатели обнаружили на правом берегу Днестра в районе центрального пляжа в Карагаше. На месте работает следственно-оперативная группа, пишет пресс-центр МВД Приднестровья.

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