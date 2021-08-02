Пошёл купаться с детьми: мужчина утонул в Днестре

0

На несанкционированном пляже “Коса” в Кицканах отдыхали отец и двое несовершеннолетних. По словам 8-летней девочки, когда папа подошёл к реке, ему внезапно стало плохо и он упал в воду. Дети его больше не видели.

Тело 37-летнего мужчины сегодня утром спасатели обнаружили на правом берегу Днестра в районе центрального пляжа в Карагаше. На месте работает следственно-оперативная группа, пишет пресс-центр МВД Приднестровья.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.