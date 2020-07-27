“Пошел “обнал”: Цырдя о просьбе Санду к гражданам финансово поддержать ее

Авторский комментарий депутата ПСРМ, политолога от первого лица.

Опять Майя обращается к гражданам за деньгами. Значит, пошел “обнал”.

Схема следующая.

1. Майя обращается к гражданам с просьбой о финансовой поддержке.

2. Сорос и фонд Аденуара перечисляют зелень НПО.

3. НПО перечисляют зелень волонтерам данных НПО.

4. Волонтеры НПО (они же волонтеры у ПАСкуДА) перечисляют зелень в партию Майи в виде донаций.

Теперь вы понимаете, почему пару дней назад Майя обратилась к гражданам, предложив им стать волонтерами ее партии?😂😂😂😂

Но как происходит поддержка самой избирательной кампании?

Тут еще проще.

1. Эти же НПО и СМИ “бесплатно” пиарят Майю, разрабатывают ее лозунги, инициативы, законопроекты, соцопросы.

2. Они же мониторят выборы (привет “Промолексу”).

3. Они продвигают ее месседжи через якобы социальную рекламу в СМИ.

4. Эти же соросовские НПО и СМИ занимаются контрпропагандой (привет “ТВ8” и “Журнал ТВ”) Беспощадно убивают ее конкурентов, следят за их семьями, пишут об их имуществе (привет “Ziarul de Garda”) называя их коррупционерами. Они же тщетно отмывают образ Майи (читайте “Молдстрит”) Все это стоит десятки миллионов $!

Что в остатке?

А в остатке Майя появляется в образе скромной и бедной женщины, которая тратит 600 леев на коммунальные услуги и живет на 5000 леев в месяц!

А ее депутаты и министры чуть ли не голодают, едва будучи в состоянии накопить на Порше Кайен и Лексус RX 450!