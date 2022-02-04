Посетительница магазина нашла чужие деньги и пошла тратить. Её ищет полиция (ВИДЕО)

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В полицию обратилась 25-летняя девушка и сообщила, что потеряла в торговом центре деньги – 10 086 леев.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что другая посетительница ТЦ нашла чужие деньги, но не сообщила администрации или службе охраны. Вместо этого подозреваемая зашла в магазин и совершила покупки.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит штраф в размере до 67 500 леев, общественные работы или лишение свободы сроком до 4 лет.

Лиц, узнавших гражданку на видео, просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 060 318 121, 060 342 401. Гарантирована конфиденциальность источников информации.

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