Португалия пополнила список стран, признающих просроченные загранпаспорта граждан Молдовы

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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

Таким образом, граждане Молдовы смогут въезжать в Португалию на основе паспортов с продлённым сроком действия. На сегодняшний день молдаване могут пользоваться просроченными паспортами в 13 странах: Литве, России, Израиле, Латвии, Армении, Эстонии, Ирландии, Хорватии, Азербайджане, Украине, Сербии, Грузии и Португалии.

В случае с Португалией власти этого государства уведомили, что въезд и выезд из страны разрешен только владельцам биометрических паспортов, на короткий срок пребывания, не превышающий 90 дней. В то же время граждане Молдовы с просроченными паспортами не могут обращаться в национальные органы за получением визы и вида на жительство в Португальской Республике, если молдавский паспорт недействителен в течение как минимум 6 месяцев.

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