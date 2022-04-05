Порталы в иные миры

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Андрей Лущевский – о настенной живописи, детских садах и заветном месте

Когда представители многих профессий научились работать онлайн, домашний интерьер стал приобретать более важное значение. Впрочем, это значимо и для тех, кто просто жаждет уюта. Мы все хотим, чтобы дома нам было хорошо.

О том, как разукрасить свой быт и сделать жизнь ярче, рассказывает художник Андрей Лущевский.

ДОСЬЕ

Андрей Лущевский родился в 1963 г. в Кишинёве. Окончил факультет декоративно-прикладного искусства Республиканского художественно-педагогического училища им. Репина. Работал художником-оформителем на различных предприятиях. Участвовал в республиканских и городских выставках. В 2016 г. представил персональную выставку из 50 художественных работ. Сейчас на счету художника 40 настенных работ в жанре декоративно-прикладного искусства.

Масштабное творчество

– У вас есть живопись на холсте, вы владеете сложной техникой батика, однако в последние годы остановились только на росписи стен. Почему?

– Мне интересен этот масштаб. Кто-то любит миниатюры, а мне нравится нечто грандиозное. Когда пять лет назад я попал в молодёжный культурный центр Арт-Лабиринт, где расписывал стены, понял – это именно то, чем я хотел бы заниматься. Перед этим я провёл свою персональную выставку, где представил 50 картин, а потом шагнул в новую реальность, в очередной этап творчества. Оказалось, это очень просто.

– Роспись на стене создаётся не на один день. Заказчики всегда знают, чего именно хотят?

– По-разному. Как правило, они участвуют в процессе, втягиваются в эту игру цвета, им становится интересно. Так что это коллективный труд. Правда, иногда приходится убеждать, приводить аргументы, что моё видение лучше – всё-таки профессионал.

– Как долго сохраняются такие картины?

– Многое зависит от качества красок. Масляные ярче и долговечнее, но они дороже и у них более резкий запах, поэтому от них часто отказываются. Я даю гарантию на 10 лет, но, думаю, роспись может сохраняться и 15 лет. Потом людям всё равно захочется чего-то иного. Всегда необходимо обновление. Что касается внешних стен домов, то на цвет влияют прямые солнечные лучи. Понятно, что чем дольше освещается стена, тем быстрее бледнеет картина.

– Сколько времени уходит на оформление одной настенной росписи?

– Это зависит от размера и сложности, но если я пишу в комфортном для меня режиме – около месяца. Тогда в работах прослеживается мысль, а картина получается живой. Если же меня ограничивают во времени, могу справиться и за неделю, но удовольствия от самого процесса не получу. Это уже какое-то скомканное творчество.

Я творец, а не ремесленник, мне на выходе нужна красота. Денежные вопросы в творчестве токсичны и некорректны. А на жизнь мне хватит. Я человек самодостаточный, люблю жить в гармонии с собой и с окружающим миром.

Управление пространством

– Что больше пользуется спросом – пейзажи, фэнтези, сюрреализм или что-то ещё?

– Всё востребовано и зависит от вкуса заказчика. Но в маленьких квартирах популярны картины на удаление, визуально увеличивающие пространство. Они как бы открывают порталы в другие миры, в которые хочется проникнуть.

– Насколько доступна для наших граждан роспись на стене?

– Она немного дороже хороших фотообоев. Но при этом каждая работа – эксклюзив, я не повторяюсь. Мои клиенты – люди среднего класса, культурные и интеллектуальные. С богатыми я не работаю, да и они чаще предпочитают лепнину, которая поглощает пространство и уместна только в больших помещениях.

– А что касается цветовых гамм – есть заказчики, которым нравятся мрачные краски?

– Людям хочется доброго, светлого, радостного, жизнеутверждающего, сочного. У меня был один мрачный заказчик, который не мог понять, что ему нужно, – я с ним сразу расстался. В целом мне Бог посылает солнечных людей.

– Вы выезжаете на заказы за пределы Кишинёва?

– Пока дальше Ставчен и дачных посёлков столичных жителей не выезжал. Но почему бы и нет? Я лёгок на подъём, для меня нет границ и преград. Кстати, Ставчены – мой любимый пригород, у меня там много заказов, и я встречаю там хороших и правильных людей. В Ставченах я хорошо себя чувствую.

В гармонии с собой и миром

– Какие темы вам наиболее интересны?

– Я люблю расписывать детские сады – это моя бомбическая фишка. Очень трогательный и благодарный процесс. Но мне приходилось видеть, как безвкусно оформлены некоторые садики, на фоне их стен и беседок фильмы ужасов можно снимать. О каком эстетическом развитии может идти речь… Где чувство прекрасного?

– Мастеров вашего направления не так уж много. Может, они просто не нашли подходящего?

– Их на самом деле не очень много, но они есть. Просто заведующие детскими садами не хотят ждать, не желают искать, берут кого попало. В итоге вместо рисунков – странные и ужасные карикатуры, калечащие психику детей. Я же работаю и создаю прекрасное. Детские учреждения – это не коммерческие проекты. Деньги – не главное, они от лукавого. Я творец, а не ремесленник, мне на выходе нужна красота. Денежные вопросы в творчестве токсичны и некорректны. А на жизнь мне хватит. Я человек самодостаточный, люблю жить в гармонии с собой и с окружающим миром.

– Как сделать, чтобы дельцы и непрофессионалы не портили детские миры?

– У меня есть в планах несколько некоммерческих проектов, касающихся детских садов, есть друзья, которые готовы их поддержать, есть художники. Думаю, всё получится.

– Может, следует привлечь и Управление образования, молодёжи и спорта муниципия Кишинёв?

– Так и сделаем. Надеюсь, нас поддержат.

От художника не уйдёшь

– С чего начиналась ваша профессия?

– Я родился в хорошей культурной советской семье. Мои родители старались вложить в моё образование как можно больше хорошего. Я ходил в художественную школу, занимался в различных секциях и кружках, благо всё было доступно. Мой папа был тренером по боксу и много времени проводил в спортзале. Получив профессиональное образование, я девять лет был художником-оформителем на различных предприятиях, но в основном на стадионе, где работал мой отец. А потом Советский Союз рухнул, и лет на пятнадцать я вообще забыл о том, что я художник.

– Когда же вы почувствовали себя творцом?

– На творчество меня вдохновила моя подруга – художница Марианна Годич. Иначе я до сих пор был бы спортсменом-тренером. Благодаря ей в 41 год я кардинально поменял свою жизнь. Марианна занимается техникой батика, которая мне показалась интересной. У меня было достаточно знаний и навыков, чтобы попробовать себя в этом стиле. Она поманила меня, и я пошёл за ней по пути творчества, возродился как созидатель, начал расти. Я очень благодарен ей за это.

Дом мечты

– Вы – человек городской. Как чувствуете себя на природе?

– Великолепно. Несколько раз выезжал на фестивали Арт-Лабиринта. Они проходят в самых красивых заповедных местах Молдовы, как правило, у водоёмов. Мне очень нравятся красоты нашей земли, это нечто неописуемое. Нравится молодёжь из Арт-Лабиринта – чистая, неиспорченная, прогрессивная, общающаяся на уровне тонких энергий.

– Хотели бы поселиться в сельской местности?

– Хотел бы, даже знаю где. Это такое заветное место на берегу Днестра, откуда можно наблюдать великолепие восхода солнца. Я бы хотел жить на той поляне, построить там дом, но пока это только мечта.

– У вас есть домашние животные?

– Две собачки-сестрички – обе Джулии – и кот Тусик, от слова «тусить». Они все попали ко мне малышами, я спасал их от неминуемой гибели, хотя на самом деле они – дар божий. Если бы я их оставил, потом меня замучила бы совесть.

– Что вас вдохновляет?

– Природа, животные, чистые люди и одухотворённые женщины. А ещё мои друзья, такие, как художники Валентин Маслов и уже ушедший в мир иной Марк Верлан. Они мне близки по духу. Мне не нравятся гламурные люди, которые ничем меня, как художника и творца, наполнить не могут. Но мне в жизни везло на хороших людей, надеюсь, так будет и дальше.

Наталья Лужина