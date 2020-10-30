Порядок на выборах будут обеспечивать более 6000 полицейских (ВИДЕО)

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Они будут находиться вблизи 2139 избирательных участков, которые будут открыты 1 ноября на всей территории страны. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава Генерального инспектората полиции Сергей Пайю.

– С 7.00 до 21.00 мы будем следить за передвижением по территории РМ единиц транспорта вместимостью более 8 мест, а также тех, которые осуществляют регулярные рейсы. Мы также будем следить за соблюдением мер против коронавируса, и призываем всех граждан сохранять дистанцию в метр на участках, не приходить на голосование с температурой и другими симптомами, не игнорировать другие правила, – сказал он.

Напомним, в это воскресенье в Молдове пройдут президентские выборы.

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