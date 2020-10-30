Порядок на выборах будут обеспечивать более 6000 полицейских (ВИДЕО)

Порядок на выборах будут обеспечивать более 6000 полицейских (ВИДЕО)

Они будут находиться вблизи 2139 избирательных участков, которые будут открыты 1 ноября на всей территории страны. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава Генерального инспектората полиции Сергей Пайю.  

– С 7.00 до 21.00 мы будем следить за передвижением по территории РМ единиц транспорта вместимостью более 8 мест, а также тех, которые осуществляют регулярные рейсы. Мы также будем следить за соблюдением мер против коронавируса, и призываем всех граждан сохранять дистанцию в метр на участках, не приходить на голосование с температурой и другими симптомами, не игнорировать другие правила, – сказал он. 

Напомним, в это воскресенье в Молдове пройдут президентские выборы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md