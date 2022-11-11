Порядка 12 500 вакантных рабочих мест ждут граждан Молдовы

0

По данным Национального агентства занятости населения, в базе данных ведомства насчитывается более 12 500 вакансий.

Больше всего свободных мест зарегистрировано в Кишинёве – 5 761, Бельцах – 911 и Унгенах – 742. Меньше всего вакансий заявлено в Криулянском районе – 27 и Дондюшанском районе – 25.

Для лиц с высшим и средним уровнем образования предлагается 2 137 рабочих мест – около 17% от общего числа. Больше всего вакансий – 496 – в сфере здравоохранения и социальной помощи, за ними следуют IT – 112 мест, специалисты по финансам и страхованию – 103.

Для лиц со средним профессиональным образованием и для неквалифицированных рабочих НАЗН предлагает 10 452 места – 83% от общего числа. Здесь больше всего вакансий в сфере лёгкой промышленности – 2 292, услуг и торговли – 1 523, ремесленной отрасли – 1 506 и транспорта – 1 263, передаёт moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.