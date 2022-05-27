Порядка 1 600 выпускников получили оценку “10” автоматом за экзамен по иностранному языку

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В этом году 1 596 учащихся получат оценку “10” автоматом за экзамен по иностранному языку на национальном экзамене на степень Бакалавра. Список кандидатов был утвержден вчера на заседании Национальной экзаменационной комиссии.

По данным Министерства образования и исследований, количество учащихся, получивших “десятку” автоматом в 2021 году составило 1 299, а в 2020 – 1 349, передает moldpres.md.

– Растущее число учащихся с высокими показателями на международном уровне свидетельствует о повышенном интересе к знанию иностранных языков, – указывает ведомство.

При этом в этом году четырем выпускникам лицеев предстоит сдавать единственный экзамен в связи с тем, что они получат по должности три оценки “10” как на основании сертификатов, подтверждающих владение иностранными языками, так и на основании наград, полученных на республиканских и/или международных олимпиадах по учебным дисциплинам. По тем же критериям 28 молодых людей получат по должности две оценки “10” на национальном экзамене на степень бакалавра.

Сессия бакалавра 2022 года пройдет, в соответствии с Программой экзаменационной сессии с 3 по 21 июня. На сессию зарегистрировалось более 18 000 кандидатов, из которых около 2 000 не сдавших предыдущие сессии. Кандидаты будут сдавать экзамены в 93 центрах бакалавриата, 31 из которых находится в Кишиневе.

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