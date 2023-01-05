Попытки кибератак на госучреждения продолжаются

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Служба информационных технологий и кибербезопасности предупреждает о мошеннических и фишинговых кибератаках, направленных против государственных учреждений. На адреса электронной почты государственных учреждений было отправлено более 1330 сообщений.

Владельцев доменов „.md” уведомляют по электронной почте об истечении срока действия доменного имени и их просят инициировать процедуру его продления, запрашивая доступ к ссылке для осуществления оплаты. Служба информационных технологий и кибербезопасности рекомендует избегать перехода на эти ссылки, а также блокировать их, уведомляя отправителя. Граждан призывают всегда проверять фактический источник сообщения и соблюдать правила кибергигиены, передает ipn.md.

По данным ведомства, фишинг – одна из самых распространенных кибератак, с помощью которой преступники в Интернете пытаются украсть деньги, личную информацию, банковскую информацию, номера карт или счетов, PIN-коды. Киберпреступники обычно выдают себя за авторитетные компании, друзей или знакомых и рассылают электронные письма или SMS, привлекая внимание к техническим неполадкам или ошибкам и требуя повторного ввода личных данных или даже осуществления платежей.

Одним из примеров является мошенничество, по которому поступает требование осуществить оплату типа „scam”. Сообщения электронной почты, отправленные преступниками, содержат достоверную информацию об учреждении и запрашивают платежи, не следуя обычной/законной процедуре авторизации платежа, а переходя по ссылке.

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