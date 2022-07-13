Попытка побега провалилась: в Тирасполе поймали пьяного водителя

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Правоохранители остановили Volkswagen на улице Карла Маркса. Водитель вышел из машины и бросился бежать, однако инспекторы догнали и задержали 30-летнего мужчину От него исходил запах алкоголя.

Жителя Григориополя доставили в РОВД и освидетельствовали на состояние опьянения. Алкотестер показал результат 0,285 промиллей, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Водитель объяснил: отдыхал на берегу Днестра, там выпил литр пива, после сел за руль. От органов правопорядка решил сбежать, испугавшись наказания.

В отношении 30-летнего автолюбителя составлен административный протокол. Ему грозит лишение водительского удостоверения на срок до двух лет и штраф.

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