Попытка – не пытка: молдаванин во второй раз намеревался незаконно пересечь границу

Попытка – не пытка: молдаванин во второй раз намеревался незаконно пересечь границу

После неудачной попытки пересечь молдо-украинскую границу в январе этого года 34-летний житель Рыбницкого района решил снова попытать удачу и переплыть реку Прут, чтобы добраться до Румынии.

Нарушителя заметил патруль Пограничной полиции в Унгенах. Мужчина признался, что собирался незаконно пересечь границу, чтобы найти работу в Румынии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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