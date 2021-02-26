Попытка – не пытка: молдаванин во второй раз намеревался незаконно пересечь границу

0

После неудачной попытки пересечь молдо-украинскую границу в январе этого года 34-летний житель Рыбницкого района решил снова попытать удачу и переплыть реку Прут, чтобы добраться до Румынии.

Нарушителя заметил патруль Пограничной полиции в Унгенах. Мужчина признался, что собирался незаконно пересечь границу, чтобы найти работу в Румынии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.