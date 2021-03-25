Попытка избрания Гросу провалилась из-за отсутствия кворума

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Депутаты ПСРМ и “За Молдову” заявили, что отказываются участвовать в устроенном Майей Санду спектакле и покинули заседание парламента. В зале осталось 43 депутата. Спикер констатировала отсутствие кворума, необходимого для рассмотрения вопроса выражения вотума доверия правительству Гросу.

В заседании парламента объявлена пауза на час. После неё депутаты приступят к обсуждению других вопросов, включённых в сегодняшнюю повестку.

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