Попытка избрания Гросу провалилась из-за отсутствия кворума

Попытка избрания Гросу провалилась из-за отсутствия кворума

Депутаты ПСРМ и “За Молдову” заявили, что отказываются участвовать в устроенном Майей Санду спектакле и покинули заседание парламента. В зале осталось 43 депутата. Спикер констатировала отсутствие кворума, необходимого для рассмотрения вопроса выражения вотума доверия правительству Гросу.  

В заседании парламента объявлена пауза на час. После неё депутаты приступят к обсуждению других вопросов, включённых в сегодняшнюю повестку.

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