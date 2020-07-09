Попытка группировки Плахотнюка отправить в отставку Думбрэвяну с треском провалилась

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Группе Канду, а также депутатам ПДС, ППДП и “Шор” не удалось отправить министра здравоохранения в отставку. Парламентское большинство поддержало решение профильной комиссии отклонить выдвинутый оппозицией вотум недоверия Виорике Думбрэвяну.

Таким образом, она остается на посту министра здравоохранения.

Стоит отметить, что Думбрэвяну блестяще ответила на все поступившие ей в ходе сегодняшнего заседания вопросы, а в своем финальном выступлении заверила, что с честью и стойкостью выполнит свой мандат.

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