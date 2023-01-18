Популярный противовирусный препарат исчез из аптек Молдовы в разгар сезона гриппа и ОРВИ

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Противовирусный препарат c действующим веществом осельтамивир, предназначенный для лечения гриппа, исчез из аптек. Это произошло на фоне большого количества заболеваний.

О том, что лекарства в продаже нет, написали в разных группах в “Фейсбуке” матери детей, которым прописали данный препарат. Журналисты побывали в столичных аптеках трех сетей. Ни в одной этого медикамента не оказалась, пишет publika.md. Одни фармацевты порекомендовали альтернативные препараты против гриппа, другие сказали, что таблетки, содержащие осельтамивир, нельзя заменить каким-либо иным лекарством.

Семейный врач Ирина Гришина подтвердила, что другие препараты не имеют такого эффекта, поэтому альтернативы ему нет. Она сказала, что врачи, из-за отсутствия препарата с действующим веществом осельтамивир, выписывают другие лекарства, которые не столь эффективны.

– Это уникальный препарат, применяемый при гриппе и ОРВИ. Он эффективен только при условии, что он принимается с первых дней. Лекарство показано как взрослым, так и детям, и исключительно по назначению врача. Мы выписываем иммуномодулирующие препараты, они не похожи на противовирусные, но имеют аналогичный эффект. В начале сезона гриппа, в ноябре-декабре, запасы препарата, думаю, были ограничены и теперь их нет, – сказала врач.

Директор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Драгош Гуцу, подтвердил, что данного препарата нет ни на складах, ни в аптеках. Чиновник заявил, что медикамент будет доступен со следующей недели и призвал людей применять другие противовирусные средства.

В октябре прошлого года в медицинских учреждениях страны началась иммунизация против гриппа. В наличии было 218 тысяч доз вакцины, все они уже использованы.

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