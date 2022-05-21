Популярные авто в странах СНГ: в Молдове предпочитают Dacia, в Армении – Mercedes

0

В молдавском топе популярных авто первое место занимает Dacia французcко-румынского производства. Её по праву можно считать народной маркой уже более 10 лет. Жители республики часто выбирают внедорожник Duster или седан Logan.

Кроссовер в стандартной комплектации можно приобрести за 300 тысяч леев. Седан обойдется на треть дешевле – 190 тысяч леев. Тройку замыкает японская Toyota. Чаще всего на дорогах Молдовы можно встреть Corollа, передаёт МИР24.

Беларусь

Белорусы стали меньше покупать новые автомобили. Цены на них выросли. Самая популярная модель – российская Lada Vesta.

Второе место в рейтинге занимают машины марки Geely. Это китайские авто белорусской сборки. Купить их можно в кредит или лизинг. На третьем месте в топе популярных легковушек – марка Volkswagen. Кроме этого, вырос спрос на электромобили. Для их владельцев в стране есть льготы на ввоз из-за границы.

Армения

Армяне – ценители хороших автомобилей. В стране самой популярной маркой считается Mercedes. Буквально на каждом повороте можно увидеть машину G-класса. В стране также любят японскую надежность, поэтому выбор очень часто падает на марку Toyota. Излюбленная модель – Camry. Еще одна любимица армянских водителей – внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

Источник

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.