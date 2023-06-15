Попшой встал на защиту Дрэгэлин: Прокуроры чувствуют себя запуганными, потому что их попросили соблюдать закон?

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Появившаяся в публичном пространстве запись разговора Вероники Дрэгэлин с её подчинёнными является большим нарушением закона, а большинство прокуроров, пожаловавшихся на главу Антикоррупционной прокуратуры, ранее поддерживали Плахотнюка, и тогда они не чувствовали себя запуганными. Так вчерашний инцидент прокомментировал депутат ПДС Михай Попшой.

⁃ А сейчас они чувствуют себя запуганными, когда глава Антикоррупционной прокуратуры просит их соблюдать закон? – отметил он.

Напомним, вчера в СМИ появилась аудиозапись разговора Вероники Дрэгэлин с подчинёнными. На ней слышно, как глава АП угрожает им. Дрэгэлин подтвердила подлинность записи, но заявила, что она была сделана незаконно, а этот фрагмент был вырван из контекста.

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