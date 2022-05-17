Попшой рассказал гражданам, как экономить: Если у вас две машины, можно продать одну (ВИДЕО)

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В рамках передачи “Тема” на “Первом в Молдове” вице-спикер парламента, вице-председатель ПДС поделился своим опытом экономии. Так, Михай Попшой посоветовал тем, у кого есть две машины, продать одну.

Именно так, по словам политика, поступили в его семье. Попшой гордо заявил, что отныне, в целях экономии, ездит на общественном транспорте. При этом сократить потребление продуктов питания, что вынуждены сделать большинство граждан Молдовы, вице-спикер не готов.

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