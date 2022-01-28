Попшой признал, что Санду продолжает участвовать в принятии решений в ПДС

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Несмотря на то, что, как того требует закон, Майя Санду сложила с себя полномочия председателя ПДС после победы на президентских выборах, она продолжает участвовать в принятии решений внутри партии. Это в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” признал депутат ПДС Михай Попшой.

– Она – неформальный лидер нашей партии. Последнее слово – и за ней тоже. Мы консультируемся с ней, чтобы принять лучшие решения, – сказал Попшой.

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